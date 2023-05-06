В Белгороде рассказали о подробностях обстрела Шебекино

«ВСУ обстреляли самый центр города из ствольной артиллерии. Пострадал один человек - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча, доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал губернатор в своем Telegram-канале 6 мая.По данным главы региона, в результате обстрела произошли два прямых попадания в здания торгового центра и школы. В них зафиксированы значительные повреждения кровли. Также известно о прилетах на территорию одного из промышленных предприятий. Нанесен вред пяти автомобилям.

Ранее Гладков заявил об утреннем обстреле города Шебекино, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».