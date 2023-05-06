В Белгороде рассказали о подробностях обстрела Шебекино
6 мая 202313:37
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подробности об утреннем обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино. В результате инцидента получил ранения один человек.
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«ВСУ обстреляли самый центр города из ствольной артиллерии. Пострадал один человек - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча, доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал губернатор в своем Telegram-канале 6 мая.
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По данным главы региона, в результате обстрела произошли два прямых попадания в здания торгового центра и школы. В них зафиксированы значительные повреждения кровли. Также известно о прилетах на территорию одного из промышленных предприятий. Нанесен вред пяти автомобилям.
«ВСУ обстреляли самый центр города из ствольной артиллерии. Пострадал один человек - мужчина с осколочными ранениями грудной клетки и правого плеча, доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал губернатор в своем Telegram-канале 6 мая.
⠀
По данным главы региона, в результате обстрела произошли два прямых попадания в здания торгового центра и школы. В них зафиксированы значительные повреждения кровли. Также известно о прилетах на территорию одного из промышленных предприятий. Нанесен вред пяти автомобилям.
Ранее Гладков заявил об утреннем обстреле города Шебекино, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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6 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru