Гладков сообщил об обстреле села Устинка со стороны ВСУ
7 мая 202321:02
Под обстрел украинской армии попало село Устинка Белгородского района, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.
По словам Гладкова, повреждено пять домостроений. Осколками снарядов посекло окна, фасады, кровлю и заборы, рассказал он.
«Оперативные и аварийные службы на месте и устраняют последствия», - добавил Гладков.
Под обстрел ВСУ 7 мая попало село Муром. Ранения получила местная жительница. Врачи оказали ей необходимую помощь, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru