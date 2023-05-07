Гладков сообщил об обстреле села Устинка со стороны ВСУ

Губернатор отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.

По словам Гладкова, повреждено пять домостроений. Осколками снарядов посекло окна, фасады, кровлю и заборы, рассказал он.

«Оперативные и аварийные службы на месте и устраняют последствия», - добавил Гладков.

Под обстрел ВСУ 7 мая попало село Муром. Ранения получила местная жительница. Врачи оказали ей необходимую помощь, передает «Радиоточка НСН».

