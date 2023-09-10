В Белгородской области уничтожили два беспилотника

МО: вблизи Крыма произошла попытка ВСУ несколько раз атаковать полуостров

СМИ: ЕК запретила россиянам въезд на территорию стран ЕС с личными автомобилями и смартфонами

Воробьев: с открытием МЦД-4 для жителей Балашихи и других округов значительно сократится время в пути до столицы и обратно

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Гидрометцентр: в Москве 10 сентября от +20 до +22 градусов, без осадков