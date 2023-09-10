В Белгородской области уничтожили два беспилотника

В селе Щетиновка Белгородской области сбили два украинских беспилотника, В поселке Прилесье – еще один БПЛА. Вблизи по Нехотеевке выпущено восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов Белгородского района пострадавших и разрушений не зафиксировано, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье, 10 сентября.

Село Сподарюшино в Белгородской области попало под украинский обстрел

«В Белгородском районе по МАПП «Нехотеевка» выпущено 8 артиллерийских снарядов. В селе Щетиновка сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», – рассказал глава региона.

По его данным, обстрелам также подверглись хутор Старый (5 прилетов), село Сподарюшино (9 минометных снарядов), село Староселье (5 артиллерийских снарядов и 10 гранатометных выстрелов), село Середа – (1 прилет), село Терезовка (7 минометных снарядов), село Муром (5 прилетов), село Новая Таволжанка (2 минометных снаряда).

Наиболее существенные повреждения в результате обстрела возникли в селе Староселье Краснояружского района - была повреждена линия электропередачи, которую уже восстановили.

Ранее село Теребрено в Белгородской области осталось без света из-за украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





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ФОТО: t.me/vvgladkov
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