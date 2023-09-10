В Белгородской области уничтожили два беспилотника
В селе Щетиновка Белгородской области сбили два украинских беспилотника, В поселке Прилесье – еще один БПЛА. Вблизи по Нехотеевке выпущено восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов Белгородского района пострадавших и разрушений не зафиксировано, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье, 10 сентября.
«В Белгородском районе по МАПП «Нехотеевка» выпущено 8 артиллерийских снарядов. В селе Щетиновка сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», – рассказал глава региона.
По его данным, обстрелам также подверглись хутор Старый (5 прилетов), село Сподарюшино (9 минометных снарядов), село Староселье (5 артиллерийских снарядов и 10 гранатометных выстрелов), село Середа – (1 прилет), село Терезовка (7 минометных снарядов), село Муром (5 прилетов), село Новая Таволжанка (2 минометных снаряда).
Наиболее существенные повреждения в результате обстрела возникли в селе Староселье Краснояружского района - была повреждена линия электропередачи, которую уже восстановили.
Ранее село Теребрено в Белгородской области осталось без света из-за украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области уничтожили два беспилотника
- СМИ: ЕС ввел запрет для россиян на ввоз смартфонов и косметики
- Байден на саммите G20 не смог выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии
- СМИ: итоговая декларация саммита G20 разрушила планы Шольца
- Украина случайно выдала секрет Leopard 2
- Минобороны РФ: в Черном море уничтожили три украинских катера
- Польская оппозиция грозит президенту и премьеру трибуналом
- В Лондоне задержан депутат, который мог шпионить в пользу Китая
- Минобороны: рядом с Крымом уничтожены восемь БПЛА
- СМИ: российские минные поля стали проблемой для ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru