Село Сподарюшино в Белгородской области попало под украинский обстрел

Украинская сторона обстреляла село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Село в Белгородской области осталось без света из-за обстрела ВСУ

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома. Так, в одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечен забор, во втором - поврежден забор.

Отмечается, что на месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее стало известно, что под украинский обстрел попало село Зерново Суземского района Брянской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьУкраинаОбстрелВСУ

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