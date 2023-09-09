Село Сподарюшино в Белгородской области попало под украинский обстрел
Украинская сторона обстреляла село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома. Так, в одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечен забор, во втором - поврежден забор.
Отмечается, что на месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.
Ранее стало известно, что под украинский обстрел попало село Зерново Суземского района Брянской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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