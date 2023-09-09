Село Сподарюшино в Белгородской области попало под украинский обстрел

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома. Так, в одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечен забор, во втором - поврежден забор.

Отмечается, что на месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее стало известно, что под украинский обстрел попало село Зерново Суземского района Брянской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

