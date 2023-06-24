В Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил заряд на дом

Взрывное устройство сброшено с беспилотника на частный дом в городе Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в субботу, 24 июня.

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«В городе Грайворон с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. Пострадавших нет. », - написал Гладков.

В результате атаки повреждены фасад и трубы газоснабжения, уточнил глава региона.

В настоящее время оперативные и аварийные службы выехали на место происшествия и начали ликвидировать последствия.

Ранее Вячеслав Гладков рассказал, что окраина поселка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области попала под обстрел украинской армии.


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Фото: t.me/shebekinoregion
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгород

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