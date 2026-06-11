Мелони выступила за установление диалога с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу начать обсуждение путей взаимодействия с Россией. Об этом пишет ТАСС.

Как отметила политик, «защита правовых границ не мешает сохранять открытыми каналы, необходимые для достижения целей» Европы. По мнению Мелони, Евросоюз должен быть готов возглавить диалог, сыграть важную роль в сценарии урегулировании между Россией и Украиной и помочь создать условия для мира, работая вместе с союзниками над гарантиями безопасности для Киева и новой европейской архитектурой безопасности.

Кроме того, премьер отметила, что в процессе урегулирования некоторые условия «зависит от Европы, касается Европы и оказывает на нее влияние».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что европейским странам необходимо вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

