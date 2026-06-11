Директор Буйнова опроверг сообщения об инсульте певца

Директор певца народного артиста России Александра Буйнова Сергей Пудовкин опроверг данные о том, что исполнитель якобы перенес инсульт. Об этом он заявил РИА Новости.

Супруга актера Юры Борисова опровергла сообщения о ДТП с его участием

Ранее СМИ сообщили, что 76-летний Александр Буйнов недавно пережил ишемический инсульт.

«Все прекрасно. Информация не соответствует действительности», - отметил Пудовкин.

Он рассказал, что Буйнов активно работает, в четверг он поучаствует в телевизионном проекте в качестве члена жюри, затем вместе со своими внуками выступит на концерте на площадке «ЦСКА Арена», а позднее выйдет на сцену в Кремлевском дворце.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:ОпровержениеПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры