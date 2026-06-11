В Афипском поселении на Кубани ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Афипском городском поселении в Северском районе Краснодарского края после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава района Алексей Чеверев.
«После ночной атаки... проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений», - написал он в мессенджере «Макс».
Отмечается, что пострадавшим предоставляют помощь в уборке дворов и прилегающих территорий.
Ранее в поселке Афипском упали обломки БПЛА, в результате произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода и одного из домовладений, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россия вновь начала поставки пшеницы на Мадагаскар
- Онищенко допустил завоз Эболы в Россию
- В Афипском поселении на Кубани ввели режим ЧС
- Онищенко призвал не бояться холеры, но проявлять осторожность
- Помнить о клещах: Онищенко разъяснил, как обезопасить себя летом на природе
- ФК «Эвертон» оштрафовали на 46,4 млн евро за финансовые нарушения
- Загорать с умом: Онищенко рассказал, как провести лето без вреда для здоровья
- За чей счет? Водителям не дадут 15 минут на спасение авто от эвакуации
- Онищенко: Треть детей школьного возраста пройдут оздоровление этим летом
- ФСБ задержала агента СБУ, готовившего убийство сотрудника Минобороны