В Афипском поселении на Кубани ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Афипском городском поселении в Северском районе Краснодарского края после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава района Алексей Чеверев.

«После ночной атаки... проводится обследование домовладений и других объектов по обращениям, поступившим в ЕДДС и администрации поселений», - написал он в мессенджере «Макс».

Отмечается, что пострадавшим предоставляют помощь в уборке дворов и прилегающих территорий.

Ранее в поселке Афипском упали обломки БПЛА, в результате произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода и одного из домовладений, пишет Ura.ru.

