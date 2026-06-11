Москвичам придется терпеть жару до воскресенья
11 июня 202611:54
Ярослав Харитонов
Температура в столице начнет спадать в субботу, но прохлада и дожди вернутся в столицу только в последний день недели, заявил НСН Александр Шувалов.
В Москве жара сохранится до субботы, а в воскресенье наступят грозы и похолодание с сильными порывами ветра, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Жара из Москвы будет уходить постепенно и сразу под аккомпанемент кратковременных дождей и гроз. В пятницу жаркая погода еще сохранится, хотя под конец дня не исключены отдельные, локальные грозовые дожди. В субботу уже температура спадет до 26-28 градусов тепла, увеличится количество дождей, а в воскресенье завершится процесс возвращения погоды в нормальное состояние. Возможно усиление ветра до 15 метров в секунду и понижение температуры до 21 градуса. А на наших курортах все будет хорошо и без осадков, что касается Черноморского побережья, южного берега Крыма и Кавказа — там 21-25 градусов тепла и без осадков на ближайшие почти пять дней», — отметил он.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин объяснил НСН, когда в Москве наступит купальный сезон.
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