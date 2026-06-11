Онищенко призвал не бояться холеры, но проявлять осторожность
11 июня 202610:51
Александра Веснина
Холера показала рост заболеваемости в мире, но в соседних странах ситуация благополучна, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Бояться холеры не нужно, но разумную осторожность проявлять необходимо, важно мыть овощи и фрукты, сказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Холера, по данным за 2025 год, показала рост заболеваемости в мире. Но этот штамм холеры известен нам с 1965 года — тогда он попал к нам из Афганистана. Сейчас завоз инфекции тоже возможен, но, слава Богу, в соседних странах ситуация благополучная — по крайней мере, по официальным данным. С мая мы мониторим внешнюю среду, в том числе на наличие холерного вибриона, чтобы на ранних стадиях выявить и предотвратить распространение заболевания. Так что бояться не нужно, но разумную осторожность проявлять необходимо. Для профилактики важна чистая вода. Впереди сезон обилия овощей и фруктов — их обязательно нужно мыть перед употреблением», — сказал собеседник НСН.
Ранее Онищенко говорил в пресс-центре НСН, что россиянам лучше не ездить в Аргентину и Индию из-за хантавируса и холеры.
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