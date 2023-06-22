Гладков сообщил об обстреле Волоконовского района

Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждения получили крыша и фасад частного жилого дома, линия электропередачи и газопровод, уточнил Гладков.

«Оперативные службы на месте, подомовой обход будет проводиться в светлое время суток», - заключил глава региона.

Гладков ранее сообщил, что в Шебекино из-за обстрелов со стороны Украины повреждено 113 многоквартирных домов и более 700 частных. В городе приступили к уборке улиц и дворов от осколков снарядов, передает «Радиоточка НСН».

