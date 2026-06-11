Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге выросло до шести

Число пострадавших в результате наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге возросло до шести. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Водитель автобуса в Екатеринбурге перепутал газ и тормоз, когда наехал на людей

Ведомство уточнило, что пострадали два пассажира и четыре пешехода, пишет RT.

Накануне в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус наехал на толпу, погибли четыре человека, в том числе ребенок. После аварии были задержаны водитель автобуса и директор транспортной компании, против них возбудили уголовные дела.

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ФОТО: РИА Новости
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