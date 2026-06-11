Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге выросло до шести
11 июня 202611:21
Юлия Савченко
Число пострадавших в результате наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге возросло до шести. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.
Ведомство уточнило, что пострадали два пассажира и четыре пешехода, пишет RT.
Накануне в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус наехал на толпу, погибли четыре человека, в том числе ребенок. После аварии были задержаны водитель автобуса и директор транспортной компании, против них возбудили уголовные дела.
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