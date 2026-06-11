Помнить о клещах: Онищенко разъяснил, как обезопасить себя летом на природе
Чтобы защититься от клещей не нужно ходить в бронежилетах — достаточно лёгкой одежды, закрывающей участки кожи, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.
Летний отдых за городом требует осознанного подхода к безопасности, профилактика — лучший способ защитить себя, сказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«В период отпусков люди больше времени проводят на свежем воздухе, особенно те, кто едет за город. Там нужно помнить о некоторых повторяющихся из года в год, в подавляющем большинстве необременительных мерах предосторожности. Когда гуляем за городом или работаем на участке, нужно помнить о клещах. В европейской части России они переносят энцефалит и боррелиоз, на юге повышается вероятность столкнуться с геморрагической лихорадкой. Ходить в бронежилетах не нужно — достаточно лёгкой одежды, закрывающей участки кожи. Если вы пошли на прогулку, то, вернувшись с неё, нужно осмотреть себя: не присосался ли клещ? Если присосался, впадать в панику не стоит — нужно обратиться в медицинское учреждение. От клещевого энцефалита, кстати, есть прививка. Минздрав привил около 3,5 млн граждан — это хороший показатель. Кроме того, нас могут потревожить другие насекомые. В этом случае стоит использовать репелленты. Также скоро пойдут грибы. Неопытным грибникам я советую изучить в интернете, какие съедобные грибы встречаются в их регионе, и посмотреть их фотографии», — сказал собеседник НСН.
Летний отдых — это отпуска, пикники и поездки на природу, но он может быть связан с рисками для здоровья. Тёплый сезон традиционно сопровождается ростом числа обращений к врачам: чаще всего люди сталкиваются с укусами насекомых, ожогами от солнца, тепловыми ударами и отравлениями. Сотни тысяч укусов клещей ежегодно регистрирует Роспотребнадзор, а аномальная жара приводит к всплеску тепловых ударов.
Ранее вирусолог Александр Чепурнов сказал НСН, что погодные условия влияют на активность животных, которые переносят клещей даже на уже обработанные зоны.
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