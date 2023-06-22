В Шебекино готовят к возобновлению работы макаронную фабрику
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо создать условия для возврата людей в Шебекино и убедиться, что там безопасно, сообщает РИА Новости.
Эвакуированные из приграничных территорий Белгородской области рассказали ей, что некоторые предприятия региона готовятся возобновить свою работу, затем эту информацию подтвердил руководитель Шебекинского округа.
«Макаронная фабрика готовится к запуску с 1 июля, готовятся пока... Какие-то предприятия уже начинают работать», - отметила Москалькова.
Она пообещала, что будет постоянно интересоваться у властей Белгородской области и у военных, есть ли гарантии безопасного возвращения граждан.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене пропусков на въезд и выезд в город Шебекино в определённые часы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru