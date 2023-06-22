В Шебекино готовят к возобновлению работы макаронную фабрику

Эвакуированные из приграничных территорий Белгородской области рассказали ей, что некоторые предприятия региона готовятся возобновить свою работу, затем эту информацию подтвердил руководитель Шебекинского округа.

«Макаронная фабрика готовится к запуску с 1 июля, готовятся пока... Какие-то предприятия уже начинают работать», - отметила Москалькова.

Она пообещала, что будет постоянно интересоваться у властей Белгородской области и у военных, есть ли гарантии безопасного возвращения граждан.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене пропусков на въезд и выезд в город Шебекино в определённые часы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

