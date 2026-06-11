Россия вновь начала поставки пшеницы на Мадагаскар

Россия возобновила поставки пшеницы на Мадагаскар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

По данным экспертов, за 5 месяцев текущего года РФ экспортировала на Мадагаскар свыше 30 тысяч тонн пшеницы. Стоимость поставок превысила $7 млн.

До этого российскую пшеницу поставляли в островное государство в 2021 году. Экспорт за весь календарный год составлял 66 тысяч тонн на сумму свыше $16 млн.

Ранее глава аналитического центра «Русагротранс», руководитель экспертного комитета Союза экспортеров зерна Игорь Павенский заявил, что Россия завершит сельхозсезон 2025–2026 года с показателем 61,8 млн тонн экспорта зерна и зернобобовых.

