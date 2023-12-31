В Белгороде снова раздаются звуки противоракетной сирены

В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 31 декабря.

«Старый метод»: ВСУ ударами по Белгороду отвлекает от своих неудач

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», - призвал он.

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду 30 декабря погибли 22 человека, 109 ранены, 25 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате украинского обстрела в Белгороде. Собянин отметил, что столица готова предоставить необходимую помощь по восстановлению Белгорода, и выделил бригаду медиков в состав медкорпуса Минздрава РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Вергун
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры