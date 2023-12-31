В Белгороде снова раздаются звуки противоракетной сирены
В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 31 декабря.
«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», - призвал он.
В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду 30 декабря погибли 22 человека, 109 ранены, 25 из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате украинского обстрела в Белгороде. Собянин отметил, что столица готова предоставить необходимую помощь по восстановлению Белгорода, и выделил бригаду медиков в состав медкорпуса Минздрава РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области медиков и коммунальные службы перевели в усиленный режим
- Шольц обвинил Путина в отключении газа для Германии
- В Белгороде миновала ракетная опасность
- В Белгороде снова раздаются звуки противоракетной сирены
- В белгородском кафе персонал помог посетителям спастись от обстрела ВСУ
- Ушел с поста главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Аниканов
- В Роскачестве посоветовали способы борьбы с похмельем
- СМИ: Беспилотник снял расстрел бойцов ВСУ заградотрядом
- Умерла диктор программы «Время» Галина Зименкова
- «Старый метод»: ВСУ ударами по Белгороду отвлекает от своих неудач
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru