В Белгороде после обстрела погибла 16-летняя девушка

В небе над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. В результате атаки Вооруженных сил Украины на регион погибла 16-летняя девушка, пострадал ее отец, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков: Дрон ВСУ атаковал фуру

«К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье... Разговаривал с ее отцом на месте происшествия - папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом», – уточнил губернатор.

Мужчину доставили больницу №2 города Белгорода. Медики оказывают ему необходимую помощь.

В Белгороде загорелись два частных жилых домах.

«Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах 3 МКД и в 2 частных жилых домах. Также пострадал 1 хозсубъект. Зафиксированы повреждения 8 автомобилей», – сообщил Гладков.

В Белгородском районе повреждены три домовладения и теплица – в населенных пунктах Разумное и Дубовой.

Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Ранее, 16 марта, российские средства ПВО сбили 15 снарядов RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.



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ФОТО: t.me/vvgladkov
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