В Белгороде после обстрела погибла 16-летняя девушка

«К большому горю, у нас погиб подросток - девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась. Хотел выразить искренние слова соболезнования семье... Разговаривал с ее отцом на месте происшествия - папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом», – уточнил губернатор.



Мужчину доставили больницу №2 города Белгорода. Медики оказывают ему необходимую помощь.



В Белгороде загорелись два частных жилых домах.

«Сейчас пожар ликвидирован. Выбиты окна в нескольких квартирах 3 МКД и в 2 частных жилых домах. Также пострадал 1 хозсубъект. Зафиксированы повреждения 8 автомобилей», – сообщил Гладков.



В Белгородском районе повреждены три домовладения и теплица – в населенных пунктах Разумное и Дубовой.

Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Ранее, 16 марта, российские средства ПВО сбили 15 снарядов RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.





