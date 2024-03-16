Над Белгородской областью сбили 15 снарядов Vampire
16 марта 202418:06
Российские средства ПВО сбили 15 снарядов RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около 17 часов.
Ранее в городе Скадовск Херсонской области в мусорной урне перед избиркомом сдетонировало взрывное устройство, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале. Уточнялось, что никто не пострадал, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru