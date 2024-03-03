В Белгороде и Белгородском районе звучит сигнал ракетной опасности

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Накануне, по данным Гладкова, Вооруженные силы Украины нанесли по районам Белгородской области 75 ударов, сбито 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), жертв и пострадавших среди населения нет, рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее несколько воздушных целей были уничтожены системами ПВО над Белгородским районом 1 марта. Инциденты произошли над сёлами Никольское и Новая Деревня, в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

