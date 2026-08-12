СМИ: Британия захотела возобновить военные контакты с РФ на высоком уровне
Лондон заинтересован в возобновлении контактов с военным руководством России, сообщает The Times.
По данным издания, Великобритания хочет избежать инцидентов, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами. Британские военачальники опасаются риска «непреднамеренной эскалации» из-за отсутствия диалога с Москвой.
Вопрос о необходимости возобновления контактов был поднят после того, как в июне российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в проливе Ла-Манш в связи с опасным приближением яхты под британским флагом.
Российские военно-морские силы вправе открыть предупредительный огонь в случае опасности для экипажа судна либо для страны в целом. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
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