СМИ: Британия захотела возобновить военные контакты с РФ на высоком уровне

По данным издания, Великобритания хочет избежать инцидентов, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами. Британские военачальники опасаются риска «непреднамеренной эскалации» из-за отсутствия диалога с Москвой.

Вопрос о необходимости возобновления контактов был поднят после того, как в июне российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в проливе Ла-Манш в связи с опасным приближением яхты под британским флагом.

Российские военно-морские силы вправе открыть предупредительный огонь в случае опасности для экипажа судна либо для страны в целом. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

