Гладков сообщил о взрыве и обстреле в двух районах Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в Белгородском районе, а в Шебекинском городском округе ВСУ обстреляли село Таволжанка. Пострадавших нет, написал глава региона в своем Telegram-канале 2 марта.
«Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадавших нет», - отметил он.
Без света остались абоненты двух населенных пунктов: Щетиновки и Чайки. Восстановительные работы уже начались, сообщил белгородский губернатор.
«Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях и двух автомобилях», - уточнил Гладков.
Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Корочанском районе Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru