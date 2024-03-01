Гладков: ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородской областью

Несколько воздушных целей были уничтожены системами ПВО над Белгородским районом. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, инциденты произошли над сёлами Никольское и Новая Деревня, в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал глава региона.

Ранее Гладков заявил, что двое детей пострадали при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПВОВСУБеспилотникиБелгородская область

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