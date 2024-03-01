Гладков: ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородской областью
1 марта 202414:14
Несколько воздушных целей были уничтожены системами ПВО над Белгородским районом. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, инциденты произошли над сёлами Никольское и Новая Деревня, в настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал глава региона.
Ранее Гладков заявил, что двое детей пострадали при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru