В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света из-за урагана
Более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
По словам губернатора, на область обрушился ураган с порывами ветра до 32 м/с. Аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы в 33 населенных пунктах.
«Обесточены дома более 30 тысяч астраханцев. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Энергетики приступили к устранению обрывов», — написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что завершение аварийно-восстановительных работ при улучшении погоды планируется к полуночи.
Ранее в Дагестане свыше 30 населенных пунктов остались без электричества на фоне непогоды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru