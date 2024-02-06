В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света из-за урагана

По словам губернатора, на область обрушился ураган с порывами ветра до 32 м/с. Аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы в 33 населенных пунктах.

«Обесточены дома более 30 тысяч астраханцев. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Энергетики приступили к устранению обрывов», — написал Бабушкин в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что завершение аварийно-восстановительных работ при улучшении погоды планируется к полуночи.

Ранее в Дагестане свыше 30 населенных пунктов остались без электричества на фоне непогоды.

