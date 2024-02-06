В Дагестане 32 населенных пункта остались без электричества из-за непогоды

Отмечается, что произошло аварийное отключение электроэнергии, восстановить электроснабжение районов планируется к 18:00 (мск). Об аварийных отключениях сообщили и в мэрии города Каспийска, где из-за аварии без электричества остались жители южной части города, в том числе две общеобразовательные школы.

Согласно данным филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», из-за существенного ухудшения погодных условий в компании был введен особый режим работы. Указывается, что в ликвидации последствий непогоды задействованы 26 бригад.

Ранее в Красноярске до 2 февраля вводили режим неблагоприятных метеоусловий. Отмечалось, что так называемое «черное небо» накрыло город, передает «Радиоточка НСН».

