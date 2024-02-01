Белгородское село осталось без электричества после обстрела ВСУ
В результате обстрела ВСУ, под которое попало село Мокрая Орловка в Белгородской области, была повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, без электричества остались абоненты на нескольких улицах. Из людей никто не пострадал.
Аварийные службы начнут ликвидацию последствий удара ВСУ после согласования с Минобороны, добавил глава региона.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над территориями Воронежской и Белгородской областей. Над Белгородской областью были перехвачены и уничтожены четыре украинских БПЛА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru