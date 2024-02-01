Белгородское село осталось без электричества после обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ, под которое попало село Мокрая Орловка в Белгородской области, была повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, без электричества остались абоненты на нескольких улицах. Из людей никто не пострадал.