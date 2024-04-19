В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
Срочную эвакуацию объявили в пяти населенных пунктах Ишимского района Тюменской области из-за опасности затопления. Об этом сообщила администрация района.
Меры касаются деревень Синицына и Симонова, поселков Детский Дом, Дом Отдыха, Детский Санаторий.
«Опасность затопления! Срочная эвакуация [в] ПВР», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Ишимского района.
По данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в реке Ишим у одноименного города под Тюменью достиг 750 см, за 4 часа он увеличился на 60 см.
Ранее власти Тюменской области сообщили, что 1609 человек выехали из населенных пунктов региона, подверженных угрозе подтопления, напоминает RT.
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