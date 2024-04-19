В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию

Меры касаются деревень Синицына и Симонова, поселков Детский Дом, Дом Отдыха, Детский Санаторий.

«Опасность затопления! Срочная эвакуация [в] ПВР», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Ишимского района.

По данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в реке Ишим у одноименного города под Тюменью достиг 750 см, за 4 часа он увеличился на 60 см.

Ранее власти Тюменской области сообщили, что 1609 человек выехали из населенных пунктов региона, подверженных угрозе подтопления, напоминает RT.

