Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в четырех регионах РФ достиг 80 процентов

В четырех российских регионах уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 80%. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, это Севастополь, Санкт-Петербург, Чукотка и Карелия.

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По ее словам, самый высокий уровень иммунизации - 90,2% - в Севастополе.

Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,1%) и Московская область (77,2%).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расхождения в уровне коллективного иммунитета к COVID-19 связаны с разными методиками подсчета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваКоронавирусИммунитет
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