Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в четырех регионах РФ достиг 80 процентов
В четырех российских регионах уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 80%. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, это Севастополь, Санкт-Петербург, Чукотка и Карелия.
По ее словам, самый высокий уровень иммунизации - 90,2% - в Севастополе.
Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,1%) и Московская область (77,2%).
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расхождения в уровне коллективного иммунитета к COVID-19 связаны с разными методиками подсчета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 073 / сут.
Умерли
308 тыс.+926 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+43 004 / сут.
- В Москве 31 декабря закроют вход на Красную площадь
- «Соколиный глаз» стал самым жестоким сериалом Marvel
- Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 77,2%
- Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в четырех регионах РФ достиг 80 процентов
- Керимов стал самым обедневшим в 2021 году российским миллиардером
- В «Зените» опровергли слухи о нежелании Дзюбы продлевать контракт с клубом
- Мэр Томска получил два года колонии
- Мэр Новосибирска потребовал украшать новогодние елки звездами
- Неизвестный пытался ограбить отделение Сбербанка в Екатеринбурге
- Черногория закроет границы для въезда непривитых туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru