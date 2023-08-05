Уничтожен морской дрон в акватории Севастополя

Надводный дрон уничтожен вдали от берегов Севастополя. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», - сообщил глава города.

Он также заявил о снятии ограничений с движение водного транспорта в районе Балаклавы.

Ранее в субботу Развожаев рассказал об обнаружении морского беспилотника в открытом море около Севастополя и заверил, что флот принимает все меры для его уничтожения, напоминает «Радиоточка НСН».