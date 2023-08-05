Уничтожен морской дрон в акватории Севастополя
5 августа 202314:45
Надводный дрон уничтожен вдали от берегов Севастополя. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне», - сообщил глава города.
Он также заявил о снятии ограничений с движение водного транспорта в районе Балаклавы.
Ранее в субботу Развожаев рассказал об обнаружении морского беспилотника в открытом море около Севастополя и заверил, что флот принимает все меры для его уничтожения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru