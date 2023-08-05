Губернатор Севастополя предупредил о движущемся беспилотнике в открытом море

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», - заверил глава города.



Развожаев также предупредил, что ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно. Такое решение приняли спецслужбы.

Глава региона успокоил отдыхающих, заверив, что ситуация находится полностью под контролем флота, поэтому нет необходимости эвакуироваться с пляжей.

Михаил Развожаев призвал не допускать паники и пообещал, что водный транспорт снова начнет работу после снятия ограничения на его работу - ориентировочно после 13.00.

Ранее атаку украинского морского дрона на танкер «Сиг», произошедшую у Керченского пролива, можно назвать терактом. Об этом российский сенатор Сергей Цеков заявил изданию «Известия» 5 августа, в субботу.