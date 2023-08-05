Украина нанесла 80 ударов по Белгородской области накануне
Накануне, 4 августа, Вооруженные силы Украины нанесли 80 ударов по населенным пунктам Белгородской области из различного вида оружия: минометов, артиллерии, даже была сброшена граната. Обошлось по пострадавших и разрушений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков 5 августа.
По данным главы Белгородской области, самое большое число ударов ВСУ сделали по хутору Старый.
«В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 33 минометных и 3 артиллерийских снаряда. Обошлось без пострадавших и разрушений», – пишет губернатор Белгородской области.
Также Украина обстреляла в Белгородском районе села Нехотеевка, Лозовое, Журавлевка и Солнцевка. В Борисовском районе ударам противника подверглась окраина села Богун-Городок. В Валуйском городском округе - село Новопетровка.
В Шебекинском городском округе под артобстрел попало село Сурково, уточнил Гладков.
Ранее автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ выдали членам теробороны в Белгородской области, сообщает ТАСС.
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