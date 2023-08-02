Гладков: добровольцам теробороны Белгородской области выдали оружие

Автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ выдали членам теробороны в Белгородской области, сообщает ТАСС.

Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны Украины

Губернатор региона Вячеслав Гладков на вручении оружия сказал, что ситуация в Белгородской области продолжает быть сложной.

Накануне губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оружие для добровольцев территориальной обороны в Белгородской области выдается исходя из текущей обстановки в регионе и в полном соответствии с законодательством РФ. По его словам, выдача оружия сейчас в пограничной области необходима из-за постоянных атак и нападений украинских вооруженных формирований, напоминают «Известия».

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ФОТО: Губернатор Курской области Роман Старовойт
ТЕГИ:ОружиеКурская Область

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