Гладков: добровольцам теробороны Белгородской области выдали оружие
Автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ выдали членам теробороны в Белгородской области, сообщает ТАСС.
Губернатор региона Вячеслав Гладков на вручении оружия сказал, что ситуация в Белгородской области продолжает быть сложной.
Накануне губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оружие для добровольцев территориальной обороны в Белгородской области выдается исходя из текущей обстановки в регионе и в полном соответствии с законодательством РФ. По его словам, выдача оружия сейчас в пограничной области необходима из-за постоянных атак и нападений украинских вооруженных формирований, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru