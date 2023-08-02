В Белгородском районе сработала система ПВО
2 августа 202322:42
В Белгородском районе и Яковлевском городском округе вечером в среду сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Уточняется информация о последствиях на земле.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.
Глава региона ранее сообщил, что добровольцам местной территориальной обороны выдали оружие. Они получили автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru