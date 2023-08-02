В Белгородском районе сработала система ПВО

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе вечером в среду сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Shot: ВСУ обстреляли из миномета село Белгородской области

По его словам, силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. Уточняется информация о последствиях на земле.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.

Глава региона ранее сообщил, что добровольцам местной территориальной обороны выдали оружие. Они получили автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры