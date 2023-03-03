На Алтае возбудили уголовное дело за сотрудничество с Украиной
В Алтайском крае возбудили уголовное дело на местную жительницу за сотрудничество с украинской организацией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
Отмечается, что действия задержанной были направлены против безопасности России. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело. В ведомстве сообщили, что в скором времени изберут меру пресечения.
Ранее сотрудники ФСБ разместили кадры последствий диверсии бойцов ВСУ в Брянской области. На представленном видеоматериале запечатлены расстрелянные автомобили «ВАЗ-2107» и «Шевроле Нива» и тела двоих убитых
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- «Поглупел»: Боярский рассказал о постковидном синдроме
- Вице-премьер Украины потребовал запретить продажи игры Atomic Heart
- Американский военный призвал украинских бойцов перейти на сторону России
- Премьер Украины заявил об усилении защиты энергообъектов в стране
- Губернатор Югры пригласила сломавшего ногу Кустурицу лечиться в Россию
- На Алтае возбудили уголовное дело за сотрудничество с Украиной
- Додон призвал Санду не давать согласие на втягивание Молдавии в военные действия
- Следком наградил медалью брянского мальчика, спасшего двух девочек
- СМИ сообщили, кому принадлежит сбитый под Донецком истребитель
- Мэр Енакиево заявил, что пилоты упавшего в ДНР самолёта выжили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru