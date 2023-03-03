На Алтае возбудили уголовное дело за сотрудничество с Украиной

В Алтайском крае возбудили уголовное дело на местную жительницу за сотрудничество с украинской организацией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре за попытку передать сведения разведке Украины

Отмечается, что действия задержанной были направлены против безопасности России. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело. В ведомстве сообщили, что в скором времени изберут меру пресечения.

Ранее сотрудники ФСБ разместили кадры последствий диверсии бойцов ВСУ в Брянской области. На представленном видеоматериале запечатлены расстрелянные автомобили «ВАЗ-2107» и «Шевроле Нива» и тела двоих убитых

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаУголовное ДелоФСБ
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