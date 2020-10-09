ТК «Тройка» в центре Москвы оштрафуют за нарушения масочного режима
Торгово-досуговый комплекс «Тройка» на Верхней Красносельской улице в столице оштрафуют за нарушения перчаточно-масочного режима. Об этом рассказала главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова. Она отметила, что в ходе проверки были выявлены нарушения среди граждан, которые посещают магазины без защитных масок и перчаток.
По словам Бочаровой, эти нарушения влекут за собой штрафные санкции.
«Также проводилось обследование процедуры обслуживания на кассах, выявлены нарушения КоАП РФ по части 1 статьи 20.6.1. За данные нарушения к юридическому лицу инспекцией будут применены меры административного воздействия в размере от 100 до 300 тысяч рублей», - отметила инспектор.
А ранее в пятницу, 9 октября, стало известно, что Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в отделении «Почты России» на улице Смоленская в столице. Об этом заявила главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Ермакова.
Она подчеркнула, что в ходе проверки были выявлены такие нарушения, как отсутствие антисептиков для посетителей при входе, отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и контактных поверхностей, а также несоблюдение периодичности уборки и социальной дистанции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru