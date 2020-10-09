Столичный стендап-клуб оштрафуют за нарушение масочного режима

В Stand Up Club #1 в центре Москвы было выявлено нарушение масочного режима. Заведению будет предъявлен штраф до 30 тысяч рублей, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Руслан Блинов.

По его словам, проверка заведений на соблюдение масочного жима проводится в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина. Мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Блинов отметил, что в стендап-клубе посетители также игнорировали социальную дистанцию на входе в заведение. Кроме того, посетители были без перчаток.

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Теперь клубу суд вправе назначить штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать к середине ноября, передает Ura.ru.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
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