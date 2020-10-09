Столичный стендап-клуб оштрафуют за нарушение масочного режима
В Stand Up Club #1 в центре Москвы было выявлено нарушение масочного режима. Заведению будет предъявлен штраф до 30 тысяч рублей, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Руслан Блинов.
По его словам, проверка заведений на соблюдение масочного жима проводится в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина. Мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции.
Блинов отметил, что в стендап-клубе посетители также игнорировали социальную дистанцию на входе в заведение. Кроме того, посетители были без перчаток.
Теперь клубу суд вправе назначить штраф от 100 до 300 тыс. рублей.
Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России можно ожидать к середине ноября, передает Ura.ru.
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