Столичный стендап-клуб оштрафуют за нарушение масочного режима

В Stand Up Club #1 в центре Москвы было выявлено нарушение масочного режима. Заведению будет предъявлен штраф до 30 тысяч рублей, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Руслан Блинов.

По его словам, проверка заведений на соблюдение масочного жима проводится в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина. Мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Блинов отметил, что в стендап-клубе посетители также игнорировали социальную дистанцию на входе в заведение. Кроме того, посетители были без перчаток.