Оперштаб: Столичный «Спартак» оштрафуют за нарушение масочного режима

Московский футбольный клуб "Спартак" может получить штраф в размере до 500 тыс рублей за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает официальный канал столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.



Футбольный клуб "Спартак-Москва" и его гендиректор Шамиль Газизов может быть оштрафован на сумму 500 тыс рублей. Причиной стали многочисленные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции, которые были приняты руководством Москвы для противодействия пандемии COVID-19.

Агентство городских новостей "Москва" также отметило, что на матче, состоявшемся в субботу 3 октября на домашнем стадионе столичного "Спартака", "Открытие Арене", присутствовало более 20 тыс болельщиков, тогда как предельная загрузка площадки составляет 45 тыс человек.

Роспотребнадзор зафиксировал случаи несоблюдения фанатами мер социального дистанцирования и масочного режима. Рассадка болельщиков на трибунах также производилась с нарушениями. Также НСН писала о том, что в СМИ появлялась информация о ходатайстве Роспотребнадзора о закрытии стадиона "Открытие Арена" на срок от 30 до 90 дней.





