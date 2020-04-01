Татарстан ввел передвижение жителей по спецпропускам

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков, сообщается на сайте кабмина республики. В соответствии с распоряжением, для того, чтобы покинуть свою квартиру, необходимо получить пропуск. Чтобы его получить, жителю необходимо отправить СМС-сообщение со словом «РЕГИСТРАЦИЯ» на номер 2590. В сообщении нужно отправить свои паспортные данные и адрес фактического места проживания.

После отправки гражданину придет ответное СМС с кодом регистрации. Код нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и сообщить о своей цели выхода из дома. Затем жителю на номер придет код пропуска со сроком его действия.

По такому спецпропуску можно будет отправиться в суд, больницу, банк. Получить разрешение можно также на поездку на дачу, а также чтобы отвести детей в школу или детский сад. Если же жителю республики нужно сходить за продуктами или выгулять домашнего питомца, то спецпрорукс получать не придется.

Контролировать соблюдение карантина будут через мобильное приложение

Пропускная система на период самоизоляции в связи с коронавирусом введена и в Самарской области, пишет «Газета.ру».

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды. Об этом сообщил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Кроме того, он рассказал, что в российской столице разрабатывается и тестируется мобильное приложение, которое призвано контролировать местоположение людей, у которых найден коронавирус и которые лечатся дома.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.


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ФОТО: pixabay.com
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