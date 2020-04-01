Татарстан ввел передвижение жителей по спецпропускам
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков, сообщается на сайте кабмина республики. В соответствии с распоряжением, для того, чтобы покинуть свою квартиру, необходимо получить пропуск. Чтобы его получить, жителю необходимо отправить СМС-сообщение со словом «РЕГИСТРАЦИЯ» на номер 2590. В сообщении нужно отправить свои паспортные данные и адрес фактического места проживания.
После отправки гражданину придет ответное СМС с кодом регистрации. Код нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и сообщить о своей цели выхода из дома. Затем жителю на номер придет код пропуска со сроком его действия.
По такому спецпропуску можно будет отправиться в суд, больницу, банк. Получить разрешение можно также на поездку на дачу, а также чтобы отвести детей в школу или детский сад. Если же жителю республики нужно сходить за продуктами или выгулять домашнего питомца, то спецпрорукс получать не придется.
Пропускная система на период самоизоляции в связи с коронавирусом введена и в Самарской области, пишет «Газета.ру».
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды. Об этом сообщил глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Кроме того, он рассказал, что в российской столице разрабатывается и тестируется мобильное приложение, которое призвано контролировать местоположение людей, у которых найден коронавирус и которые лечатся дома.
По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
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