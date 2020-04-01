Татарстан ввел передвижение жителей по спецпропускам

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков, сообщается на сайте кабмина республики. В соответствии с распоряжением, для того, чтобы покинуть свою квартиру, необходимо получить пропуск. Чтобы его получить, жителю необходимо отправить СМС-сообщение со словом «РЕГИСТРАЦИЯ» на номер 2590. В сообщении нужно отправить свои паспортные данные и адрес фактического места проживания.

После отправки гражданину придет ответное СМС с кодом регистрации. Код нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ» и сообщить о своей цели выхода из дома. Затем жителю на номер придет код пропуска со сроком его действия.

По такому спецпропуску можно будет отправиться в суд, больницу, банк. Получить разрешение можно также на поездку на дачу, а также чтобы отвести детей в школу или детский сад. Если же жителю республики нужно сходить за продуктами или выгулять домашнего питомца, то спецпрорукс получать не придется.