Власти рассказали, что жители Москвы получат QR-коды для контроля самоизоляции

Ранее Лысенко сообщил, что в Москве разрабатывается и тестируется мобильное приложение «Социальный мониторинг», которое призвано контролировать местоположение людей, у которых есть коронавирус. По его словам, если заболевание протекает в легкой форме и инфицированный соглашается лечиться дома, он должен соблюдать карантин. Следить за этим будут правоохранительные органы. Лысенко подчеркнул, что нет необходимости устанавливать такое приложение всем жителям Москвы.



