Власти рассказали, что жители Москвы получат QR-коды для контроля самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Он пояснил, что столичные власти готовятся опубликовать соответствующее постановление.

Контролировать соблюдение карантина будут через мобильное приложение

Ранее Лысенко сообщил, что в Москве разрабатывается и тестируется мобильное приложение «Социальный мониторинг», которое призвано контролировать местоположение людей, у которых есть коронавирус. По его словам, если заболевание протекает в легкой форме и инфицированный соглашается лечиться дома, он должен соблюдать карантин. Следить за этим будут правоохранительные органы. Лысенко подчеркнул, что нет необходимости устанавливать такое приложение всем жителям Москвы.


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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:МоскваКарантин