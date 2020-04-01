Власти рассказали, что жители Москвы получат QR-коды для контроля самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Он пояснил, что столичные власти готовятся опубликовать соответствующее постановление.
Ранее Лысенко сообщил, что в Москве разрабатывается и тестируется мобильное приложение «Социальный мониторинг», которое призвано контролировать местоположение людей, у которых есть коронавирус. По его словам, если заболевание протекает в легкой форме и инфицированный соглашается лечиться дома, он должен соблюдать карантин. Следить за этим будут правоохранительные органы. Лысенко подчеркнул, что нет необходимости устанавливать такое приложение всем жителям Москвы.
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