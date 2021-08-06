«Свисток паровоза». Мечту Шойгу о переносе столицы в Сибирь назвали неисполнимой
Даже если это и попробуют осуществить, никто, кроме чиновников, в Сибирь не поедет - у нас не сталинские времена, считают опрошенные НСН политологи.
Столицу России нужно перенести в Сибирь, и, кроме того, там следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек. Об этом заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу.
Идея направлена на увеличение населения на востоке страны и создание опорной базы для развития регионов, для укрепления обороноспособности, но для ее реализации потребуются огромные средства, а результат не оправдает ожиданий, заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Во-первых, перенос столицы уже обсуждался в 70-е годы XX века. Это более долгое время подлета атомной бомбы, а за военную безопасность у нас отвечает Шойгу. До Москвы ракета из Европы долетает быстро, а до центра Сибири долго летит, как из Канады, так и из Германии. Во-вторых, многие считают, что перенос столицы на восток будет способствовать переезду туда значительной части населения, которого там явно не хватает и которого, как многим кажется, есть излишек в европейской части. Но этого, к сожалению, не случится. Перенос столицы создаст некий центр увеличения населения в районе самой этой столицы, потому что туда переедут чиновники, туда переедут офисы крупных компаний. Но на всей остальной территории в регионе ничего не изменится», - отметил он.
По его словам, для развития Дальнего Востока и Сибири нужно строить предприятия и инфраструктуру вокруг них, а не города-миллионники, так как в условиях рыночной экономики нельзя привлечь граждан в регион каким-либо другим способом.
«Нельзя построить город-миллионник, можно построить город, а дальше смотреть, поедут туда люди или не поедут. Почему-то мне не кажется, что мы построим новые города такими роскошными и такими дешевыми, что туда понесутся люди, потому что люди поедут туда, где есть работа, где есть жилье, где есть социальная инфраструктура. Делать это «сверху» хорошо было товарищу Сталину. Он сказал «поехали», и все поехали, а у нас рыночное общество, у нас люди просто туда не поедут», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Также Журавлев подчеркнул, что в таком случае из-за создания городов и инфраструктуры с «нуля» государство будет вынуждено увеличить налоги или снизить социальные выплаты, но теоретически новой столицей могли бы стать Новосибирск или Иркутск, которые одинаково далеко расположены от обеих границ.
«Затраты будут огромные и затраты будут за счет людей – нужно будет повышать налоги, либо понижать социальные выплаты. Придется заплатить огромные деньги, потому что нужно будет строить эти города, нужно будет развивать инфраструктуру под огромное новое население», - добавил он.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнила, что министр обороны просто сам родом из Сибири, поэтому его заявление не стоит воспринимать всерьез.
«Что там комментировать? Человек просвистел, хорошо, пусть свистит дальше. Он из Тывы, вот и вся история. Он сам из Сибири, поэтому и выступает. Свисток паровоза. Перенос столицы в Сибирь абсолютно невероятен, а человек пиарится», - заметила она.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу пошутил, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».
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