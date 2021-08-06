«Свисток паровоза». Мечту Шойгу о переносе столицы в Сибирь назвали неисполнимой

Столицу России нужно перенести в Сибирь, и, кроме того, там следует построить пять новых городов с населением до миллиона человек. Об этом заявил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу.

Идея направлена на увеличение населения на востоке страны и создание опорной базы для развития регионов, для укрепления обороноспособности, но для ее реализации потребуются огромные средства, а результат не оправдает ожиданий, заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Во-первых, перенос столицы уже обсуждался в 70-е годы XX века. Это более долгое время подлета атомной бомбы, а за военную безопасность у нас отвечает Шойгу. До Москвы ракета из Европы долетает быстро, а до центра Сибири долго летит, как из Канады, так и из Германии. Во-вторых, многие считают, что перенос столицы на восток будет способствовать переезду туда значительной части населения, которого там явно не хватает и которого, как многим кажется, есть излишек в европейской части. Но этого, к сожалению, не случится. Перенос столицы создаст некий центр увеличения населения в районе самой этой столицы, потому что туда переедут чиновники, туда переедут офисы крупных компаний. Но на всей остальной территории в регионе ничего не изменится», - отметил он.