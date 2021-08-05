«Россия - гарант мира». В Госдуме ответили на призывы вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Депутат Госдумы Леонид Калашников уверен, что на Западе прекрасно понимают, что Россия не будет выводить войска из Абхазии и Южной Осетии, так как это противоречит здравому смыслу.
США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда войска. Соответствующее заявление они распространили в Совбезе ООН, приурочив к годовщине событий 2008 года.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал заявление пропагандистcким и объяснил, почему оно ни к чему не приведет.
«Я не слежу за заявлениями, которые не стоят той бумаги, на которой они написаны. Никакого отзыва ни признания, ни наших военнослужащих, находящихся на территории Южной Осетии и Абхазии, конечно, не будет и те, кто это заявление подписывал, это прекрасно понимают. Это дежурное, пропагандистское заявление, и, мне кажется, нам не нужно обращать на него никакого внимания», - отметил Калашников.
По его словам, российская сторона выступает гарантом мира не только для жителей Абхазии и Южной Осетии, но и соотечественников.
«Мы находимся там на основании договоров, которые подписаны исключительно ради того, чтобы не возобновились военные действия. Это гарантия мира и для граждан Абхазии, и для жителей Южной Осетии, и для наших соотечественников, для наших отдыхающих, для наших рубежей. Требовать от нас что-то противоречащее здравому смыслу - значит сомневаться в том, что он у нас есть», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Калашников заметил, что «заявители» явно торопились и собирали «подписи» в последний момент, что можно расценивать лишь как очередной дежурный ход, который ни к чему не приведет.
«Собирали для количества. Эстония с Албанией готовы плясать под любую дудку в силу положения этих стран, которые сильно зависят от своих западных благотворителей. Мог быть и другой состав. То, что они подписали в таком составе, означает, что они вспомнили в самый последний момент и не успели развернуть работу по подписанию, они могли бы найти еще участников. Почему бы там Латвии с Литвой не оказаться, Польше? Это все говорит о том, что в самый последний момент вдруг вспомнили и решили, что нельзя пропускать ход, это все носит характер спешки», - добавил он.
Напомним, что Россия выступает постоянным членом Совбеза ООН, как и Китай, США, Великобритания и Франция. Соответствующее заявление из постоянных участников не подписал только Китай, другие члены совета: Эстония, Ирландия и Норвегия, вместе с Албанией, которая в ближайшее время официально присоединится к действующим участникам, поддержали идею вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Латвия, Литва и Польша на данный момент членами Совбеза не являются.
Ранее президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения между РФ и Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном получении российского гражданства жителями республики.
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