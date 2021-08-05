«Россия - гарант мира». В Госдуме ответили на призывы вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

США, Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания призвали Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда войска. Соответствующее заявление они распространили в Совбезе ООН, приурочив к годовщине событий 2008 года.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал заявление пропагандистcким и объяснил, почему оно ни к чему не приведет.

«Я не слежу за заявлениями, которые не стоят той бумаги, на которой они написаны. Никакого отзыва ни признания, ни наших военнослужащих, находящихся на территории Южной Осетии и Абхазии, конечно, не будет и те, кто это заявление подписывал, это прекрасно понимают. Это дежурное, пропагандистское заявление, и, мне кажется, нам не нужно обращать на него никакого внимания», - отметил Калашников.

По его словам, российская сторона выступает гарантом мира не только для жителей Абхазии и Южной Осетии, но и соотечественников.