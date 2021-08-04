Шойгу заявил, что Минобороны могло потерять триллионы рублей из-за коронавируса

По его словам, речь идет о нескольких триллионах рублей. По его словам, в локдаун не работали около 2 млн рабочих и инженеров.

Так, были остановлены такие предприятия, как «Севмаш», «Звездочка», концерн «Калашников», «КамАЗ», «Восточная верфь», и другие. Как отметил министр, после его доклада главе государства Владимиру Путину удалось принять решения о безопасном возобновлении производства вооружения и военной техники.

Люди продолжили работу, что позволило им «кормить свои семьи».

Рекордный рост заболеваемости COVID-19 может остановить только вакцинация – и точка, все остальное не работает, как показал опыт Европы, отметил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

