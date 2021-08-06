Шойгу ответил Зеленскому про Крым одесским анекдотом

Министр обороны России Сергей Шойгу пошутил, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией».

Шойгу в ответ вспомнил старый одесский анекдот. «Приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: а здесь бил фонтан? На что одессит ему отвечает: почему бил? Он бил, есть и будет», - приводятся слова министра в пресс-релизе ведомства.

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По мнению главы Минобороны РФ, аналогичным образом и Крым «всегда был, есть и будет российским», сколько бы украинских руководителей не сменилось.

Зеленский накануне подробно высказался о Донбассе, призвав тех его жителей, кто любит Россию, «искать себе место в России». А решение присоединить Крым российская история «будет еще оплакивать», уверен украинский президент.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей ШойгуВладимир ЗеленскийКрым
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