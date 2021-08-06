Шойгу ответил Зеленскому про Крым одесским анекдотом

По мнению главы Минобороны РФ, аналогичным образом и Крым «всегда был, есть и будет российским», сколько бы украинских руководителей не сменилось.

Зеленский накануне подробно высказался о Донбассе, призвав тех его жителей, кто любит Россию, «искать себе место в России». А решение присоединить Крым российская история «будет еще оплакивать», уверен украинский президент.

