«Суровые условия». Выплаты многодетным не остановят миграцию с Дальнего Востока

Российские власти добавили более 30 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми Названы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении 1 млн рублей семьям на Дальнем Востоке за рождение третьего ребенка НКО представили более 10 тысяч проектов на конкурс президентских грантов 2022 года