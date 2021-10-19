«Суровые условия». Выплаты многодетным не остановят миграцию с Дальнего Востока
Люди уезжают с Дальнего Востока из-за тяжелого климата и сложной экономической ситуации в регионе, рассказал Владимир Климанов.
Государство пытается с помощью поддержки многодетных семей на Дальнем Востоке остановить отток населения, подтвердил директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Климанов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить инициативу с выплатой одного миллиона рублей семьям, живущим на Дальнем Востоке, за рождение третьего и последующего ребенка.
«Безусловно, эта инициатива направлена на решение проблемы с оттоком населения, который продолжается, несмотря на все усилия. Остается задача удержания населения на Дальнем Востоке, увеличения его численности. Это будет не базовым инструментом, а дополнительной мерой поддержки. Есть еще целый ряд инициатив экономического характера, поскольку без создания рабочих мест, без инвестиционных проектов решение этой задачи тоже будет невозможно. Есть еще непосредственно задачи, направленные на человека, на социальное развитие в виде бесплатного предоставления "дальневосточного гектара", в виде льготной, практически нулевой дальневосточной ипотеки, в виде субсидирования авиаперевозок отдельных категорий граждан между регионами Дальнего Востока и другими регионами», - отметил Климанов.
Глава Центра региональной политики пояснил, что для сохранения населения в отдаленных регионах страны нужна комплексная региональная политика, а не точечные меры.
«Надо смотреть на более широкий контекст, связанный с тем, что регионы Дальнего Востока являются менее конкурентными по отношению к другим регионам страны, [это связано] с суровостью в том числе и природно-географических условий на значительной части территорий Дальнего Востока – это тоже очень важно. Поддержка многодетных должна быть дополнительной мерой, но, помимо этого, нужно думать не только о территориях Дальнего Востока, но и о создании общих условий в стране, чтобы жизнь в разных регионах была привлекательной для граждан, а не только концентрировалась в центрах принятия решений или в центрах сосредоточения высоких денежных доходов населения. И это достаточно большая задача, которая решается не отдельными инструментами, а формированием общей региональной и экономической политики», - добавил он.
Ранее гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что новые инициативы властей по поддержке Дальнего Востока призваны обеспечить положения Конституции.
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