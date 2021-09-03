«Дьявол в деталях». Политолог о трудностях создания города на Дальнем Востоке
Илдус Ярулин рассказал "Радиоточке НСН", что идея создания города на Дальнем Востоке не новая, однако проект должен быть реализован.
Новый город Спутник в Приморском крае с населением в 300 тысяч человек должен появиться в 30 километрах от Владивостока, соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме. Политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что этот проект значит для региона и какие проблемы призвано решить создание нового города.
«Это продолжение всех тех разговоров, которые ведутся на высшем уровне и давно продвигаются. Это идея зампреда правительства Марата Хуснуллина и министра обороны Сергея Шойгу – вдохнуть новый импульс в развитие Дальнего Востока. Одна из самых главных болевых точек региона – нехватка людей. Даже деньги есть, но некому работать, некому осваивать это все. Поэтому это решение и политическое, и экономическое. Вокруг Владивостока будет сконцентрировано промышленное производство, он должен стать мощным экономическим узлом. То, что этот город нужен, сомнения не вызывает. Встает другой вопрос – кто там будет жить, откуда будут приезжать? Возможно, строительство города будет притягивать рабочие руки. Но дьявол в деталях, поэтому вопрос, как это будет реализовано», - поделился политолог.
Ярулин предположил, что речь идет о новых кампусах и образовательных центрах. Он отметил, что, возможно, под эти цели и будет создаваться город Спутник.
«Мы видим, что этот проект освоения Сибири и Дальнего Востока похож на тот, что разворачивался в 30-е годы. Не удивлюсь, если появятся новые молодежные движения. Неслучайно говорят, что планируют в дальневосточные вузы принимать без экзаменов, кампус хабаровский построить. Возможно, миграционный поток изменит направление из регионов с избыточным населением на Дальний Восток. В рамках подготовки к выборам президента в 2024 году глава государства и его команда готовят новую программу для развития Дальнего Востока. Это, может быть, станет одной из тех фишек президентской программы, которая должна сыграть на выборах», - поделился политолог.
При этом профессор рассказал, что за годы проведения ВЭФ проектов было очень много, однако результатов город не увидел. По мнению Ярулина, местные жители не доверяют властям.
«Местные жители не видят реализации данных программ. Миграция из региона замедлилась, но она есть. Не появилось больше рабочих мест, не произошло радикальных изменений. Может быть, сейчас подводится более основательная база для изменений политики в отношении Дальнего Востока. Возможно, это сработает в пользу "Единой России", потому что у нее здесь рейтинг не очень высокий. Считается, что Дальний Восток - это протестный регион, здесь всегда результаты непредсказуемые. Возможно, чтобы эту протестность переломить, решив в первую очередь социальные проблемы, и проводится этот форум», - заключил ученый.
Ранее в эфире НСН эксперты объяснили, что для осуществления амбициозного проекта по созданию на Дальнем Востоке города-миллионника нужно решить массу проблем.
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