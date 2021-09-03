«Дьявол в деталях». Политолог о трудностях создания города на Дальнем Востоке

Ярулин предположил, что речь идет о новых кампусах и образовательных центрах. Он отметил, что, возможно, под эти цели и будет создаваться город Спутник.

«Мы видим, что этот проект освоения Сибири и Дальнего Востока похож на тот, что разворачивался в 30-е годы. Не удивлюсь, если появятся новые молодежные движения. Неслучайно говорят, что планируют в дальневосточные вузы принимать без экзаменов, кампус хабаровский построить. Возможно, миграционный поток изменит направление из регионов с избыточным населением на Дальний Восток. В рамках подготовки к выборам президента в 2024 году глава государства и его команда готовят новую программу для развития Дальнего Востока. Это, может быть, станет одной из тех фишек президентской программы, которая должна сыграть на выборах», - поделился политолог.

При этом профессор рассказал, что за годы проведения ВЭФ проектов было очень много, однако результатов город не увидел. По мнению Ярулина, местные жители не доверяют властям.

«Местные жители не видят реализации данных программ. Миграция из региона замедлилась, но она есть. Не появилось больше рабочих мест, не произошло радикальных изменений. Может быть, сейчас подводится более основательная база для изменений политики в отношении Дальнего Востока. Возможно, это сработает в пользу "Единой России", потому что у нее здесь рейтинг не очень высокий. Считается, что Дальний Восток - это протестный регион, здесь всегда результаты непредсказуемые. Возможно, чтобы эту протестность переломить, решив в первую очередь социальные проблемы, и проводится этот форум», - заключил ученый.

Ранее в эфире НСН эксперты объяснили, что для осуществления амбициозного проекта по созданию на Дальнем Востоке города-миллионника нужно решить массу проблем.

