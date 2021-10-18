Ориентация - Восток. Как скажется внимание Путина на качестве жизни в Дальневосточном регионе
Политолог оценил инициативы президента по поддержке развития ДФО.
Новые инициативы властей по поддержке Дальнего Востока призваны обеспечить положения Конституции, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в комментарии гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский.
«Люди должны иметь одинаковые доступ и качество жизни, независимо от того, живут они в Калининграде или в Хабаровске. В первую очередь, это вопрос качества жизни граждан страны, экономического развития, сохранения суверенитета и безопасности. Это большой комплексный вопрос», - подчеркнул политолог.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. В частности, обеспечить доступность для граждан воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, за его пределы и обратно. Правительству поручено рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. На расселение аварийного жилья на Сахалине предполагается выделить 4,6 млрд рублей.
Виктор Потуремский отмечает, что такое внимание президента к развитию Дальнего востока уже можно назвать системным.
«Стоит вспомнить высказывание Владимира Путина, суть которого заключается во фразе: «Каждый чиновник должен засыпать и просыпаться с мыслью, что он сделал для Дальнего Востока». Регион выступает одним из приоритетных в плане политического и экономического развития. Определённые преференции для него уже существуют – можно вспомнить дальневосточный гектар, другие социальные программы. Таким образом, речь идёт о продолжении заявленной ранее политики. Безусловно, это позитивно скажется на развитии региона и будет востребовано людьми - на это есть достаточно мощный запрос», - пояснил глава Центра стратегического планирования.
Президент РФ поручил также правительству и «ДОМ.РФ» совместно с дальневосточными властями принять дополнительные меры по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, с их дальнейшей передачей под жилищное строительство.
Владимир Путин также предложил выплачивать семьям из Дальневосточного федерального округа по миллиону рублей за рождение третьего ребенка или последующих детей.
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