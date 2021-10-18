Ориентация - Восток. Как скажется внимание Путина на качестве жизни в Дальневосточном регионе

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. В частности, обеспечить доступность для граждан воздушных перевозок в Дальневосточном федеральном округе, за его пределы и обратно. Правительству поручено рассмотреть возможность увеличения туристического кешбэка за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. На расселение аварийного жилья на Сахалине предполагается выделить 4,6 млрд рублей.

Виктор Потуремский отмечает, что такое внимание президента к развитию Дальнего востока уже можно назвать системным.

«Стоит вспомнить высказывание Владимира Путина, суть которого заключается во фразе: «Каждый чиновник должен засыпать и просыпаться с мыслью, что он сделал для Дальнего Востока». Регион выступает одним из приоритетных в плане политического и экономического развития. Определённые преференции для него уже существуют – можно вспомнить дальневосточный гектар, другие социальные программы. Таким образом, речь идёт о продолжении заявленной ранее политики. Безусловно, это позитивно скажется на развитии региона и будет востребовано людьми - на это есть достаточно мощный запрос», - пояснил глава Центра стратегического планирования.