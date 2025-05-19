На Байкале сегодня серьезные проблемы с вывозом мусора, который оставляют туристы, заявила в интервью НСН руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству проработать вопрос о поэтапном запрете использования в районе Байкала неразлагаемой посуды и упаковок. Морозова отметила, что в окрестностях озера беда не только с пластиком, но вообще с вывозом мусора.