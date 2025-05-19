«Стыд и позор!»: С мусорным коллапсом на Байкале приходится разбираться волонтерам
Вывозить мусор с Байкала дорого, а перерабатывать на месте нельзя, сказала в эфире НСН Маргарита Морозова, указав на проблемы со свалками и диким туризмом.
На Байкале сегодня серьезные проблемы с вывозом мусора, который оставляют туристы, заявила в интервью НСН руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству проработать вопрос о поэтапном запрете использования в районе Байкала неразлагаемой посуды и упаковок. Морозова отметила, что в окрестностях озера беда не только с пластиком, но вообще с вывозом мусора.
«Ситуация действительно плачевная, это определенный мусорный коллапс. Туристическое направление на Байкал стало очень популярно, власти Бурятии взялись за увеличение турпотока, но при этом абсолютно не подготовлена инфраструктура. Есть проблемы с вывозом мусора, потому что большое логистическое плечо. Мусор вывозить с Байкала очень дорого, а там перерабатывать нельзя. Есть проблемы со свалками и проблемы с диким туризмом, которые прибавляются к тому, что на Байкал слетаются туристы из России и со всего мира», - сообщила она.
По словам Морозовой, бороться с мусором приходится волонтерам.
«Мы много лет волонтерскими силами очищали берега Байкала. В этом плане за последние годы ситуация несколько улучшилась, но все это силами волонтеров, но никак не силами государства, потому что эту задачу перекидывают на силы муниципалитетов. А нужно понимать, что это деревни, в которых микроскопические бюджеты, и выполнять работу по уборке мусора они не в состоянии. Поэтому сейчас стало достаточно много разных волонтерских проектов, люди видят этот стыд и позор и приезжают со всей страны, чтобы очистить берега Байкала от мусора, который оставляют некультурные люди», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков заявил «Радиоточке НСН», что ситуация на Байкале «трагическая», поскольку инфраструктура не справляется с потоком туристов.
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