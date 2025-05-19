«Стыд и позор!»: С мусорным коллапсом на Байкале приходится разбираться волонтерам

Вывозить мусор с Байкала дорого, а перерабатывать на месте нельзя, сказала в эфире НСН Маргарита Морозова, указав на проблемы со свалками и диким туризмом.

На Байкале сегодня серьезные проблемы с вывозом мусора, который оставляют туристы, заявила в интервью НСН руководитель отдела по связям с общественностью проекта «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству проработать вопрос о поэтапном запрете использования в районе Байкала неразлагаемой посуды и упаковок. Морозова отметила, что в окрестностях озера беда не только с пластиком, но вообще с вывозом мусора.

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«Ситуация действительно плачевная, это определенный мусорный коллапс. Туристическое направление на Байкал стало очень популярно, власти Бурятии взялись за увеличение турпотока, но при этом абсолютно не подготовлена инфраструктура. Есть проблемы с вывозом мусора, потому что большое логистическое плечо. Мусор вывозить с Байкала очень дорого, а там перерабатывать нельзя. Есть проблемы со свалками и проблемы с диким туризмом, которые прибавляются к тому, что на Байкал слетаются туристы из России и со всего мира», - сообщила она.

По словам Морозовой, бороться с мусором приходится волонтерам.

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«Мы много лет волонтерскими силами очищали берега Байкала. В этом плане за последние годы ситуация несколько улучшилась, но все это силами волонтеров, но никак не силами государства, потому что эту задачу перекидывают на силы муниципалитетов. А нужно понимать, что это деревни, в которых микроскопические бюджеты, и выполнять работу по уборке мусора они не в состоянии. Поэтому сейчас стало достаточно много разных волонтерских проектов, люди видят этот стыд и позор и приезжают со всей страны, чтобы очистить берега Байкала от мусора, который оставляют некультурные люди», - заключила собеседница НСН.

Со своей стороны, зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков заявил «Радиоточке НСН», что ситуация на Байкале «трагическая», поскольку инфраструктура не справляется с потоком туристов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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