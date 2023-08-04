Строительство МСД ведется без влияния на действующую инфраструктуру

Он напомнил, что у МСД рекордная протяженность, 68 км, при этом скоростной диаметр свяжет 48 районов города.

Как отметил генерального директора компании «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков, при проведении работ по строительству МСД внедряются индивидуальные технологические решения.

«Например, строительство путепровода тоннельного типа, проходящего под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД, велось непосредственно внутри насыпи железнодорожного полотна под прикрытием защитного экрана из металлических труб», - рассказал Маслаков.

Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов говорил в конце июля, что строительство эстакады на южном участке МСД завершат с опережением сроков.

