Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД

Он отметил, что выполнено две трети работы по созданию южного направления МСД. По словам Собянина, на участке от Южной рокады до МКАД два километра составляют эстакады и тоннели. Мэр объяснил, что заезд и выезд на МКАД будет осуществляться через улично-дорожную сеть до окончания строительства смежного участка МСД за МКАД.

Так, возведение участка южного направления МСД от Южной рокады до МКАД было закончено на пять месяцев раньше срока, работы начались в ноябре 2019 года.

