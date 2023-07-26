Строительство эстакады на южном участке МСД в Москве завершат раньше срока

Строители приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части эстакады основного хода на южном участке МСД. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, завершение проекта по контракту приходится на декабрь 2023 года.

«Мы форсируем ход работ, чтобы обеспечить ввод в эксплуатацию ранее контрактных сроков», – отметил глава департамента.

Всего запланировано строительство 5 эстакад в рамках строительства южного участка МСД от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная, а также 10,4 км дорог.

Сейчас идут работы по устройству асфальтобетонного покрытия пролетного строения эстакады основного хода, установке шумозащитного и грязезащитного экранов на эстакадах, бетонированию плиты проезжей части на разворотной эстакаде, устройству съездов и заездов на основной ход, реконструкции ул. Шоссейная, установке опор наружного освещения, строительству дождевой канализации на ул. Шоссейная, ул. Грайвороновская, ул. Люблинская, переустройству кабельных линий, замене оконных блоков в жилых домах, переустройству теплосети.

Сдача в эксплуатацию этого участка обеспечит транспортную связь МСД с Волгоградским проспектом, что позволит значительно снизить его транспортную нагрузку, а также оптимально перераспределить плотный трафик транспорта, следующего по Волгоградскому проспекту.