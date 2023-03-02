Глава курского поселка Теткино раскрыл подробности обстрела

Глава посёлка Теткино в Курской области Сергей Призенко заявил, что населённый пункт подвергся миномётному обстрелу, за несколько минут было четыре прилёта, сообщает NEWS.ru.

Роман Старовойт заявил об обстрелах двух районов Курской области

По его словам, стреляли, вероятнее всего, с территории городка Белополье Сумской области Украины. В результате были повреждены ЛЭП, идущие к домам газовые системы, а также частично домовладения.

Призенко добавил, что, к сожалению, не обошлось без жертв.

«У нас один человек погиб, получив осколочное ранение, скорее всего, наверно, от потери крови, второй получил ранение средней тяжести», - уточнил он.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела со стороны Украины зафиксированы существенные последствия 12 прилётов в приграничном селе Попово-Лежачи Глушковского района, сообщает НСН.

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:СпецоперацияВСУКурская ОбластьОбстрел
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