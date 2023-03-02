Глава курского поселка Теткино раскрыл подробности обстрела

По его словам, стреляли, вероятнее всего, с территории городка Белополье Сумской области Украины. В результате были повреждены ЛЭП, идущие к домам газовые системы, а также частично домовладения.

Призенко добавил, что, к сожалению, не обошлось без жертв.

«У нас один человек погиб, получив осколочное ранение, скорее всего, наверно, от потери крови, второй получил ранение средней тяжести», - уточнил он.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела со стороны Украины зафиксированы существенные последствия 12 прилётов в приграничном селе Попово-Лежачи Глушковского района, сообщает НСН.

